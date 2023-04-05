Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20:30'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, caddede karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmayla başlayan kavga, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Gruplar cadde ortasında birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Yaşanan silahlı kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak dağıtabildi. Bu sırada 1 yaralıya müdahale eden sağlık ekibine de saldıran kalabalık, polisin araya girmesiyle sakinleştirildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Muzaffer Üzer (28), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.