Adana'da iki iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Adana'da bir çeyiz dükkanı ve ayakkabıcı çıkan yangında kül oldu. Yangının diğer dükkanlara sıçramaması için çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

Adana Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'ta bulunan çeyiz dükkanı ve ayakkabıcının üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangının diğer dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. 5 itfaiye aracının katıldığı yangın söndürme çalışmasında polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının meydana geldiği Nalbant Halil sokağa giden Cemal Gürsel Caddesi trafiğe kapatıldı. Paniğe kapılan diğer esnaflar iş yerlerini terk etti. Olası elektrik çarpmaları için önlem alan itfaiye ekipleri civarda bulunan sokakların elektriğini kesti.

İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için soğutma çalışmalarına devam ediyor.