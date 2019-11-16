İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

Adana’da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olaylar, 13 Kasım'da Çukurova ve Seyhan ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilk olay Turgut Özal Bulvarındaki bir kafeteryaya gece bir otomobil içinden ateş açıldı. Bir süre sonra aynı araçtaki şüpheliler Seyhan İlçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesindeki başka bir restorana uzun namlulu silahlarla ateş etti. Can kaybınını yaşanmadığı olaylarla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Polis, zanlıları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobilin kiralık olduğu belirlendi. İşyerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nın ifadesini alan polis, kullanılan otomobilden yola çıkarak saldırganları kısa sürede yakaladı.


Gözaltına alınan Abdullah Ç. (21) Abit B. (22) Sergen S. (23) ve Hızır Ü. (22), sorgularında, " Mehmet Emin Ç. ile aramızda husumet vardı. Daha önceden ateş açtığımız kafeteryaya gittik. Burada Mehmet Emin Ç. bizi iyi karşılamadı, olayı bu yüzden gerçekleştirdik" dediği ileri sürüldü. Polis, olayda kullanılan kaleşnikaf marka uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirdi.


Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.