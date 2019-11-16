Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olaylar, 13 Kasım'da Çukurova ve Seyhan ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilk olay Turgut Özal Bulvarındaki bir kafeteryaya gece bir otomobil içinden ateş açıldı. Bir süre sonra aynı araçtaki şüpheliler Seyhan İlçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesindeki başka bir restorana uzun namlulu silahlarla ateş etti. Can kaybınını yaşanmadığı olaylarla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Polis, zanlıları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobilin kiralık olduğu belirlendi. İşyerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nın ifadesini alan polis, kullanılan otomobilden yola çıkarak saldırganları kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan Abdullah Ç. (21) Abit B. (22) Sergen S. (23) ve Hızır Ü. (22), sorgularında, " Mehmet Emin Ç. ile aramızda husumet vardı. Daha önceden ateş açtığımız kafeteryaya gittik. Burada Mehmet Emin Ç. bizi iyi karşılamadı, olayı bu yüzden gerçekleştirdik" dediği ileri sürüldü. Polis, olayda kullanılan kaleşnikaf marka uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirdi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.