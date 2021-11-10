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Adana'da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

Adana’da Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle, okulun bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünün koreografisini oluşturdu.

Adana'da Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, okulun bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir' sözünün koreografisini oluşturdu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.


Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.


Yüzlerce öğrenci okulun bahçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir' sözünün koreografisini oluşturdu.


Öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan koreografi havadan da görüntülendi.

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