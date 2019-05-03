Adana'da ilkokulda korkutan yangın

Adana'da bir ilkokulda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlamalardan ötürü özel harekat polisi olası bir terör saldırısına yönelik çevrede tedbir önlemi aldı.

Olay, Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul içerisinde patlama sesleri geldiği yönünde 155 polise ihbar edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yangın olduğunu tespit etti ve durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri okulun kapısını demir makası ile keserek içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada olası bir terör saldırısına yönelik özel hareket timleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye erlerinin incelemesinde yangının elektrik kontağından meydana geldiği öğrenildi.