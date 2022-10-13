Adana'da ilkokulda sivil savunma etkinliği yapıldı

Adana'da, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, öğrencileri bilinçlendirmek ve küçük yaşta farkındalık kazandırmak amacıyla, sivil savunma etkinliği düzenlendi.

Yüreğir ilçesinde bulunan Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Ali Sarıtunç ve öğrencileri tarafından düzenlenen sivil savunma konulu etkinlikte öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler ve özlü sözler okudu, konuyla ilgili skeç oynandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 3 A sınıfı öğrencilerinden Azra Hiranur Aytekin, öğrencilere sivil savunmanın önemi ve faydalarını anlattı.

Okul Müdürü Kemal Yalçın, 3-A sınıfı öğretmenini ve öğrencilerini tebrik ederek başarılar diledi.