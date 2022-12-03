Adana'da inanılmaz kaza

Adana'da otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosiklette bulunan iki kişi karşı yönden gelen otomobilinde çarpmasıyla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet yolun sağ tarafında park halinde duran otomobilin kapısının aniden açılması sonucu önce kapıya, daha sonrada karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düşerek yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.