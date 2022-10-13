Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Adana'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Fuat Güngörecek, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boşluğa düşen Güngörecek'in öldüğünü belirledi.

Polislerin incelemelerinin ardından Güngörecek'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Güngörecek'in ailesi haberi alır almaz inşaata gelip gözyaşı döktü.