Adana'da insansız yangın gözetleme kulesi hizmete açıldı

Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan otomatik yangın gözetleme kulelerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen 'Ormanın Gözleri' projesi çerçevesinde insansız yangın gözetleme kulesi Adana'da hizmete açıldı.

İnsansız yangın gözetleme kulesi Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Balcalı Orman İşletme Şefliği yerleşkesine yapıldı.

Balcalı Otomatik Orman Yangın Gözetleme Sistemi ile Adana'nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere yaklaşık 5 bin hektar orman alanı 7/24 kesintisiz gözetlenecek, herhangi bir yangın anında yangının koordinatlarını ilgili kişilere otomatik olarak bildirerek yangına en kısa zamanda müdahale edilmesine imkan sağlanacak.

Otomatik Orman Yangın Gözetleme Sistemi, 50 metre kafes haberleşme ve kamera kulesi, yapay zekâ yazılımıyla güçlendirilmiş 2 adet gelişmiş IP kamera, telsiz ve haberleşme istasyonu, güvenlik kameraları, görüntüleri Adana Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne ileten yüksek veri taşıma kapasiteli mikrodalga veri taşıma radyolink cihazları ve bütün sistemleri içerisinde barındıran konteynerden oluşuyor.