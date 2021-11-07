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Adana'da iş makinesi operatörü öldürüldü

Adana’da bir kişi iş makinesi operatörünü çalışırken tabancayla vurarak öldürdü.

Adana'da bir kişi iş makinesi operatörünü çalışırken tabancayla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi operatörü Ramazan Pamuk (35) Cirit mevkiinde bugün çalışmaya başladı. Pamuk, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında çalışırken yanına geldiği öne sürülen M.K. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Pamuk çevredeki vatandaşların özel aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

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