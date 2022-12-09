Adana'da ıslah edilen mera alanı 73 bin 802 dekara çıkacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek, otlatma kapasitelerinin arttırılması ve ot kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan 10 adet Mera Islah ve Amenajman Projesi çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi'nde 500 dekar alanda üstten tohumlama yöntemi ile yonca tohumu aşılaması, Tufanbeyli ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 527 dekar alanda gübreleme ve üstten tohumlama, Pınarlar Mahallesi'nde 362 dekar alanda gübreleme ve üstten tohumlama , 100 dekar alanda yapay mera tesisi oluşturulması için gübreleme ve yem bitkisi karışım tohumları ekimi yapıldı. Bu faaliyetler sonucu ıslah çalışmaları yapılan alanların otlatma kapasitesinin yaklaşık üç kat arttırılması öngörülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 2003-2020 yılları arasında toplam 26 mahallede 50 bin 916 dekar meranın ıslah edildiğini ve devam eden 10 adet 22 bin 886 dekarlık mera ıslah ve amenajman projelerinin tamamlanmasıyla ıslah edilmiş mera alanının toplam 73 bin 802 dekara ulaşacağını söyledi. Tekin, tüm mahallerdeki meraların ıslahının tamamlanıncaya kadar proje yapmaya devam edileceğini kaydetti.