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Adana'da itfaiye ve sağlıkçılardan 23 kutlaması

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını itfaiye personelleri ve sağlık çalışanları siren çalıp İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını itfaiye personelleri ve sağlık çalışanları siren çalıp İstiklal Marşı okuyarak kutladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstiklal Marşı okuyup araçlarıyla da siren çaldı.


Ayrıca, Seyhan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama videosu yayımladı.

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