Adana'da izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karahamzalı Mahallesinde, bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde Ü.K. ve A.E. isimli şahıslar, dedektörle izinsiz define araması yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin define aramada kullandığı 3 adet dedektör, 2 adet çapa ve 50 adet pil ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.