Adana'da jakaranda festivali heyecanı

Adana İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) girişimi sonucu kentte Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Tropikal bir bitki olan jakaranda ağacı Mayıs ayında yapraklarını döküyor mor çiçeklerini açıyor. Sonraki çiçeklenmeler ise yaprağını dökmeden Ağustos'ta başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. Jakaranda çiçeğinin kentte muhteşem bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Adana İŞKAD Başkanı Berman Mantı, “Bu bölgede kadınlarımıza baharın ilk çiçeğini jakaranda ağacı veriyor. Aracınızın ön camına ya da başınıza jakaranda çiçeği düşerse, o yıl bereketli geçeceğine dair inanç var. Biz İŞKAD olarak, Adana'da böylesine güzel bir bitkinin farkında olunması ve bu kültürün yaşatılması için bir festival düzenlenmesi gerektiğine inandık” dedi.

Festival hazırlıkları başladı

Jakaranda festivali önerisini Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e götürdüklerini ve kabul edildiğini belirten Başkan Mantı, şunları söyledi:

“Teklifi Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e ilettiğimizde o da bizim kadar heyecanlandı ve gerekli adımları hızla attı. Festival için marka patent çalışmaları tamamlandı. Pandeminin hayatımızdan çıkmasının ardından Çukurova Belediyesi bünyesinde yapılacak olan Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali'nin gerçekleşeceğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de kentimizin kültürüne, sanatına ve turizmine katkı sağlayacak bu festivale her türlü desteği vereceğiz. Adanalıların bu güzelliğe kayıtsız kalmayacaklarına inancımız tam. Umudumuz jakaranda dikimlerinin artarak, kentin jakaranda çiçekleriyle donatılmasıdır."