İhlas Haber Ajansı

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Adana'da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandı

Adana’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 27 aranan şahsı yakalandı, 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 27 aranan şahsı yakalandı, 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan, Karaisalı, Kozan, Karataş, Sarıçam ve Seyhan İlçelerinde huzur ve güven uygulamaları yaptı. Uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet tabanca fişeği, 18 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 154 gram kenevir tohumu, 194 gram kubar esrar maddesi, 6 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 11 adet uyuşturucu hap,10 gram metanfetamin ele geçirildi.


27 şahıs adli makamların talimatı ile gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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