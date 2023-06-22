Adana'da kaçak 255 kilogram tütün ele geçirildi

Adana'da uygulamada durdurulan bir araçta kaçak 255 kilogram tütün ve 220 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde uygulama yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan bazı araçlarda, adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 255 kilogram kıyılmış tütün ve 220 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.