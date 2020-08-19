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Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana’da polis, piyasa değeri 110 bin lira olan 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da polis, piyasa değeri 110 bin lira olan 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde kaçak akıllı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında piyasa değeri 110 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirdi. Polis olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.

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