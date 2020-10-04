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Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 209 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 209 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin olduğunu belirlediği bir iş hanındaki üç depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 209 cep telefonu, 729 cep telefonu şarj aleti, 420 paket sigara ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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