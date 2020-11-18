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Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 782 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 782 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 782 adet kaçak akıllı cep telefonu 486 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili 1'i yaşı küçük 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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