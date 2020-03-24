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Adana'da kaçak cep telefonu ve kol saati ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan 33 kaçak cep telefonu ve 92 kaçak kol saati ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve kol saati satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 80 bin lira olan 33 kaçak cep telefonu, 92 gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak D.D. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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