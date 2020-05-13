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Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu

Adana polisi, piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde 2 ayrı adreste kaçak cinsel içerikli ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 75 bin adet değişik markalarda kaçak prezervatif, 19 bin 500 cinsel içerikli ürün, bin 961 kaçak cep telefonu şarj cihazı, 552 kaçak parfüm ele geçirdi. Olayın şüphelisi S.K. gözaltına alındı.


Polis kaçak ürünlere el koydu.

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