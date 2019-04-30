Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 261 şişe kaçak içki, 28 litre saf alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eve yaptığı baskında satışa hazır halde 261 kaçak içki, 28 litre saf alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

İçkiler polis tarafından dökülerek imha edildi.