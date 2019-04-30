İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 261 şişe kaçak içki, 28 litre saf alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 261 şişe kaçak içki, 28 litre saf alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eve yaptığı baskında satışa hazır halde 261 kaçak içki, 28 litre saf alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.


İçkiler polis tarafından dökülerek imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.