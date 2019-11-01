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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 160 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'nde bir evde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 160 şişe kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılan malzeme, boş şişe ve kapaklar buldu. Ayrıca yarım litre de viski aroması ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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