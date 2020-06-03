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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 80 bin lira olan 133 şişe kaçak içki, 50 litre etil alkol, 25 litre kaçak viski, 25 litre kaçak rakı ele geçirdi. Polis olayla ilgili M.N.K. ve P.K. isimli şahısları gözaltına aldı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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