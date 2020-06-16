Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak M.B. isimli bir zanlı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.