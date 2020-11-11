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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana’nın Pozantı ilçesinde 250 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 250 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kamışlı Mahallesi'nde kaçak alkollü içki imal ettiği belirlenen M.E.Ş. isimli şahsın aracında ve evinde arama yapıldı. Arama neticesinde el yapımı olduğu değerlendirilen 250 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

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