Adana'da kaçak içki ve puro operasyonu

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bin 850 kaçak puro, 132 şişe içki ve 20 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı adreste kaçak malzeme olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Baskında polis piyasa değeri 70 bin lira olan bin 850 kaçak puro, 132 şişe içki ve 20 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Polis, 4 zanlıyı da gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.