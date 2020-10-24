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Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Adana’da 800 litre kaçak içki, 60 litre kaçak etil alkol ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da 800 litre kaçak içki, 60 litre kaçak etil alkol ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen 4 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 294 bin TL olan 800 litre kaçak içki, 60 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 800 litre kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı olan 950 paket sigara ve 2 bin 780 adet puro ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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