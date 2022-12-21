Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde devriye faaliyeti esnasında bazı şahısların arazide kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları kontrolde şahısların 2 metre çapında, 2 metre derinliğinde bir çukur kazdıklarını belirledi.

Kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.