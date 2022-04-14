İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Adana’da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesinde durdurulan bazı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 100 koli ve 47 poşet içerisinde 1 milyon 611 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan boş makaron ile bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.