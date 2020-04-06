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Adana'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki, 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 170 şişe kaçak içki, 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mısır Çarşısında kaçak ürün satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın yapan polis piyasa değeri 70 bin liralık 130 şişe kaçak içki ve 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili A.Ö. gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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