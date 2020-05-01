İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da kaçak silah operasyonu

Adana polisinin yaptığı kaçak silah operasyonunda 4 tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 balistik yelek ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltını alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın çok sayıda silah ve mühimmat edindiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 tabanca fişeği, 1 silah dürbün aparatı, 42 kök Hint Keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 2 kapsam dışı bıçak ele geçirdi. Operasyon kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.