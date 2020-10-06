Adana'da kaçakçılık operasyonları

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 5 ayrı araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis araçları durdurup hassas burunla “Tiryaki” isimli köpekle yaptığı aramada bir tırın zulasında 540 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ayrıca polis yaptığı diğer aramalarda ise 73 kaçak cep telefonu ile 192 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polisin ele geçirdiği kaçak ürünlerin piyasa değerinin 240 bin lira olduğu öğrenildi.

Polis olaylarla ilgili 7 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adil kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.