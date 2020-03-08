Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik eş zamanlı 5 adrese baskın yaptı. Polis, yaptığı baskında piyasa değeri 371 bin lira olan 900 litre kaçak içki, 7 bin 30 paket kaçak sigara, bin 80 tek dal boş makaron, 10 bin tek dal doldurulmuş makaron, 30 kilo kıyılmış tütün ve 45 şişe içki ele geçirdi. 5 zanlı ise gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.