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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 410 litre kaçak içki, 390 kaçak makaron, 324 kilo kaçak tütün, bin 375 litre kaçak cam suyu ve kaçak parfüm ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 410 litre kaçak içki, 390 kaçak makaron, 324 kilo kaçak tütün, bin 375 litre kaçak cam suyu ve kaçak parfüm ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir çok adreste kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda piyasa değeri 215 bin lira olan 410 litre kaçak içki, 390 bin kaçak makaron, 324 kilo kıyılmış kaçak tütün, bin 375 litre kaçak cam suyu, 15,6 litre parfüm yapımında kullanılan katkı maddesi, 53 adet 1 litrelik parfüm, 290 şişe parfümeri ürünü ve boş parfüm şişeleri ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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