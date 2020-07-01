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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki, sigara ve cinsel ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis çarşıya yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan 457 şişe değişik markalarda kaçak alkollü içki, 3 bin 100 paket değişik markalarda kaçak sigara, 17 bin 901 kaçak cinsel ürün ele geçirdi.


Olayın şüphelisi M.E.H. gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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