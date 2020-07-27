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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova ilçesinde kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere yapılan baskında piyasa değeri 100 bin lira olan 2 bin 281 kaçak cinsel ürün, 2 bin 400 kaçak tütün sarma kağıdı, 2 bin 904 kaçak kozmetik ürün ve 2 bin boş kozmetik ürün kartuşu ele geçirildi.


Kaçak ürünlerle ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

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