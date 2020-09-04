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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 135 bin lira değerinde kaçak sigara, puro, elektronik sigara ve etil alkol ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine belirlenen adreslere yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak bin paket sigara, 400 puro, 300 paket elektronik sigara kartuşu, 279 litre etil alkol ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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