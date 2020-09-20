Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 205 bin lira olan kaçak çay, sigara ve tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin ev, iş yeri ve durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 205 bin TL olan bin 374 kilogram kaçak çay, 340 paket kaçak sigara, 320 adet kaçak puro, 135 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram kaçak tütün, 5 adet elektronik sigara ve 390 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.