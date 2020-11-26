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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis 87 kaçak cep telefonu, 3280 kaçak puro, 400 paket kaçak sigara ve 76 paket pipo tütünü ele geçirdi. Polis olayla ilgili yaşı küçük 3 zanlı yakaladı. Zanlılar çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

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