İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 650 bin kaçak makaron, 648 bin kaçak sigara kağıdı, 323 paket kaçak sigara, 546 adet kaçak puro ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 650 bin kaçak makaron, 648 bin kaçak sigara kağıdı, 323 paket kaçak sigara, 546 adet kaçak puro ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesinde bir ev ve kargo şubesine baskın yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin adet sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 adet puro ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.