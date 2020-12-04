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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara, içki ve tütün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için üç ayrı adrese operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 98 kaçak cep telefonu, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 4 bin 37 kaçak cinsel ürün, 75 şişe kaçak içki ve 125 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Polis olaylarla ilgili olarak 13 zanlıyı gözaltına aldı.

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