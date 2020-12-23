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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için iki ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 29 kaçak cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara ve 805 kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 zanlı yakalandı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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