Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı ve sahte içki satışını önlemek amacıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 7 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, bin 250 paket kaçak sigara, 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 750 litre kaçak etil alkol, 4 litre içki yapımında kullanılan kaçak aroma, 400 litre sahte içki, bin 200 cinsel kaçak ürün ve 14 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı.