Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da polis 22 bin 584 cinsel ürün ve 121 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün saklanan bir depo olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesinde bulunan depoya baskın yaptı. Baskında 22 bin 584 cinsel ürün ve 121 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.