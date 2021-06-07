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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 595 paket kaçak sigara, 5 bin 800 kaçak gözlük, 280 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 595 paket kaçak sigara, 5 bin 800 kaçak gözlük, 280 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli operasyonlar düzenledi. Baskınlarda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü geçirildi.


Öte yandan, polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek “Tiryaki” ile yapılan aramada gümrük kaçağı 280 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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