Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da polisinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 7 milyon 680 bin adet makaron, 14 milyon 287 bin 500 adet sigara sarma kağıdı ve 240 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağılı Yenidoğan Mahallesinde bir depoda kaçak ürün olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 7 milyon 680 bin adet makaron, 14 milyon 287 bin 500 adet sigara sarma kağıdı ve 240 paket pipo tütünü ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.