İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.