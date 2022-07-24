Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak mal sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirdi. Polis 7 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.