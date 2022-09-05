İhlas Haber Ajansı

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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana’da polisin yaptığı operasyonda kaçak 12 bin 310 paket sigara, 56 cep telefonu, 210 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda kaçak 12 bin 310 paket sigara, 56 cep telefonu, 210 şişe sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 bin 310 paket sigara, 56 cep telefonu ve şarj aleti, 210 şişe içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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